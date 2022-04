Workshop: vogelnestjes maken voor kleuters

Onder de begeleiding van de vaardige handen van Anne kunnen de kleuters van 3 tot 6 jaar zich uitleven en eigen vogelnestje fabriceren. De activiteit is beperkt tot 15 personen per sessie. Je kan je inschrijven via 058/22.30.40, bibadmin@nieuwpoort.be of aan de balie van de bib. Dit is volledig gratis. De kleuters moeten zelf kleurpotloden en stiften meebrengen. De rest van het knutselmateriaal wordt voorzien.