Winters Nieuwpoort start op 16 december: “We zorgen voor warme momenten in de stadskern en aan zee”

“We starten ons winters programma op 16 december en het duurt tot 8 januari”, laat toerismeschepen Ann Gheeraert (CD&V) weten. “In de Lombardsijdestraat plaatsen we de Winter Chalet ‘Chez Babette’. Zo brengen we de sfeer van de Alpen vlakbij zee. Een authentieke carrousel maakt het plaatje compleet. Nog in Nieuwpoort-Bad komt naast de Bernarduskerk een grote glijbaan. Op het Marktplein komt het winterdorp met voor het eerst een rolschaatspiste die we vanaf 17 december openen. We zullen een kronkelend pad door kerstbomen aanleggen en daarlangs plaatsen we zes chalets waar je kan genieten van een drankje en snack. Elke dag nodigen we artiesten uit en op oudejaarsavond plannen we een openluchtfuif. De Stadshalle wordt het decor voor het Winter Tree House. Het Belgische bedrijf Goodwill toont er zijn mooiste decoratie en ook de kerstman zal er zijn opwachting maken. Tot slot zal je tijdens de winterperiode de wandelschoenen kunnen aanbinden. Er is een lus aan zee en in de stad die je apart kan stappen of kan combineren.”