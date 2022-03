Wielertoeristen vinden gewonde vale gier: “Zo goed als zeker neergeschoten en extreem uitzonderlijk”

Nieuwpoort/OostendeEen wel heel opvallende gast in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende. Een vale gier is meer dan waarschijnlijk neergeschoten en daarna door enkele wielertoeristen op een veld in Ramskapelle aangetroffen. “Dit is volgens mij nog nooit eerder in België gebeurd”, stelt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum.

Tien kilogram zwaar. en een spanwijdte tussen 2,30 en 2,70 meter – daarom noemen vogelaars het de “vliegende garagepoort”. De vale gier wordt eigenlijk zo goed als nooit in ons land gespot. Maar nu zit er toch een volwassen exemplaar in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende. “We zijn op zich blij dat we het dier kunnen verzorgen. Maar uiteraard hadden we het liever anders gezien”, zegt directeur Claude Velter.

Het waren enkele wielertoeristen die het gewonde dier donderdag opmerkten in een veld in Ramskapelle, bij Nieuwpoort. Ze verwittigden het opvangcentrum en een van de vrijwilligers stond binnen het kwartier ter plaatse. Hij slaagde er in om het dier te vangen en naar het opvangcentrum over te brengen.

Quote Hij eet eigenlijk enkel dode dieren. Maar hier in de kooi moeten onze mensen toch speciale bescher­ming dragen. Al heeft hij zich nog niet agressief opgesteld Claude Velter, directeur Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

Daar werd de vale gier onderzocht. De onderzoekers troffen tot hun eigen verbazing twee in- en uitgangswonden. “In het lichaam is niets achtergebleven. Dus we kunnen niet bewijzen dat het om schotwonden gaat”, zegt de directeur. “Maar met onze ervaring twijfelen we eigenlijk niet dat dat wel het geval is. Iemand heeft het dier dus effectief beschoten.”

De gewonde gier wordt in het VOC in Oostende opgevangen. © VOC

Maar wie dat deed en waar dat gebeurde, is voorlopig heel erg onduidelijk. “Vale gieren zijn echte delta-vliegers. Dat betekent dat ze uren in de wind kunnen zweven zonder al te veel moeite te doen”, zegt de directeur. “Hij kan dus een heel eind hiervandaan beschoten zijn, maar nog ver gezweefd hebben.”

Al bij mensen gezeten

De roofvogel wordt momenteel in het opvangcentrum verzorgd. Hij heeft nog veel pijn en moet nu eerst weer zelfstandig gaan eten. “Hij heeft een kleuring om zijn poot. Dat betekent dat hij al bij mensen heeft gezeten”, klinkt het. “We zijn nu enkele projecten aan het aanschrijven om na te gaan of hij van bij hen komt. Want hem hier opnieuw vrijlaten, is geen optie. Dit is absoluut zijn biotoop niet. Vale gieren aarden het best in warme en bergachtige gebieden.”

De vale gier moet nog zelfstandig leren eten voor hij vrijgelaten kan worden. © VOC

Net daarom is het zo uitzonderlijk dat een vale gier in onze contreien gespot wordt. Laat staan dat er eentje gewond binnen gebracht wordt. “Ik denk niet dat dit al eerder in België gebeurd is”, zegt de directeur. “Maar uiteraard geeft dit ons een dubbel gevoel. We zullen hem nu zo goed mogelijk verzorgen. Of de gier gevaarlijk is voor mensen? Hij eet eigenlijk enkel dode dieren. Maar hier in de kooi moeten onze mensen toch speciale bescherming dragen. Al heeft hij zich nog niet agressief opgesteld.”

De gewonde gier wordt in het VOC in Oostende opgevangen. © VOC