WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Nieuwpoort

Iconisch gebouw White Residence op Zeedijk in de gele stellingen: “Nog amper negen appartemen­ten te koop en de werken moeten nog starten”

Het is een opmerkelijk zicht als je op de Zeedijk in Nieuwpoort wandelt. Het beeldbepalende gebouw White Residence staat in grote gele gevelschoringen voor de stabiliteit. In ‘The Grand’, zoals het nieuwe project heet, worden 70 appartementen ingericht maar ook een brasserie, wellness, zwembad en drie handelsruimtes. Goedkoop zijn de resterende appartementen niet.