WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Nieuwpoort

“De mama zat tussen de lavabo’s op de grond, met haar baby in de handen”: jobstudent Brecht (22) reanimeert pasgeboren kindje in openbare toiletten

Zijn eerste reanimatie in zes jaar tijd was er één om nooit te vergeten. Jobstudent Brecht Berteloot (22) uit Roeselare redde zondagvoormiddag het leven van een baby in een openbaar toilet in De Panne. De mama beviel twee maanden te vroeg, waarna de EHBO’er samen met zijn collega-redders te hulp schoot. “Ik besef nog altijd niet wat ik gedaan heb”, zegt Brecht, die voor het eerst het onwaarschijnlijke verhaal doet en tegelijk een dubbele oproep wil lanceren. Naar iedereen, maar ook naar een vrouw die tijdens de interventie zijn zonnebril meenam.