WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Nieuwpoort

BINNENKIJ­KER. Vlaams koppel pronkt met B&B tussen 25 beste chambres d’hôtes in Frankrijk: “Een ruim zwembad, een lekker menu... Dan voelen gasten zich ‘à l’aise’”

“Er staan hier meer zonnebloemen dan dat er mensen wonen.” Tien jaar geleden verruilden Luc en Tine De Wart hun bank- en verzekeringskantoor in Nieuwpoort voor B&B La Mouline in het Zuid-Franse dorpje Belvèze. En óf die bed and breakfast in de smaak valt, met een award van Tripadvisor en een plek in de top 25 van beste chambres d’hôtes in Frankrijk. Hoe is het koppel daarin geslaagd? Wij zetten koers naar het paradijs van Luc en Tine, voor een frisse duik in hun zwembad en een goeie babbel over het leven in ‘la douce France’.