WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Nieuwpoort

Gezin met zes kinderen vindt maar geen huurwoning: “Als we tegen zondag geen oplossing hebben, dreigen we op straat te staan”

Tine Vandorpe (39) en Niels Deroo (28) uit Vladslo bij Diksmuide zitten met de handen in het haar. De eigenaar van hun woning heeft het huurcontract tijdig opgezegd, maar de zoektocht naar een nieuwe woonst verloopt bijzonder moeizaam. De reden? Het gezin heeft zes kinderen. “‘Jullie zijn met te veel’, horen we steeds. Maar zondag haalt de makelaar de sleutel op”, zegt het koppel, de wanhoop nabij. We belden die makelaar op.