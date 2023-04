WEER. Vanochtend bewolkt weer in Nieuwpoort

UITTIP. Schrijf je tijdig in voor het Westkust­fiets­week­end en geniet van de extra animatie

Begin alvast te trainen want op 13 en 14 mei vindt in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne het Westkustfietsweekend plaats. Het opzet is simpel: trappen op het strand en door de polders terwijl je onderweg geniet van animatie, muziek en proevertjes.