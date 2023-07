WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Nieuwpoort vandaag

“Mijn man zou zo trots geweest zijn... Hij had óók een hart voor dieren”: weduwe van paardenvis­ser ‘Bruyntje’ (57) begint zomerter­ras tussen alpaca’s

“Via mijn alpaca’s voel ik me nog steeds verbonden met Bernard.” Katleen De Backere (59) opent deze zaterdagnamiddag een zomerterras op de ‘Alpaca farm’ die ze sinds vorig jaar in Oostduinkerke runt. Ze doet dat helemaal alleen, want in november 2021 moest ze afscheid nemen van haar man, paardenvisser Bernard Debruyne (57). Een verhaal over Katleens liefde voor dieren en mensen, in het bijzonder haar ‘echtgenoot ‘Bruyntje’. En over een extra verrassing voor de gasten van haar zomerterras.