WEER. Helder weer in Nieuwpoort vanochtend

Kakelend Kippenmuse­um ontstond 25 jaar terug: “Waar kuikens, uilen en … dromedaris­sen vredevol samenleven”

Hendrik David (54) bouwde precies 25 jaar geleden zijn eerste volière waar dezelfde dag nog parkietjes in rondvlogen. Een paar jaar later opende hij in Keiem bij Diksmuide ’t Kakelend Kippenmuseum dat tot op vandaag meer dan 10.000 bezoekers aantrekt. Het zijn heus niet enkel kippen die er rondscharrelen. Plots stond iemand met vier dromedarissen voor de deur. Hendrik krabde even in zijn weinige haar maar deed de poort open.