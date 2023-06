WEER. Helder weer in Nieuwpoort vanochtend

Schoolgaan­de jeugd uit heel het land zamelt 115 ton lege batterijen in: “Dat verdient een dagje Plopsaland”

Bebat lanceerde een wedstrijd waaraan alle Belgische scholen mochten meedoen. Het doel was om zoveel mogelijk lege batterijen in te zamelen met hun school of klas. De winnaars kregen een dagje Plopsaland of Plopsa Coo cadeau. Dat viel duidelijk niet in dovemansoren.