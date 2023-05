WEER. Bewolkte ochtend in Nieuwpoort

Jongste draaiorgel­bou­wer van het land Alberic (36) opent atelier: “Tot wel 1 miljoen onderdelen in één muziekin­stru­ment”

“Draaiorgelmuziek oubollig? Je kan er gerust ook Ed Sheeran of Harry Styles op spelen.” U hoort het niet van ons, maar van Alberic Godderis. Met zijn 36 jaar is de man, kleinzoon van en vernoemd naar Meli-stichter Alberic Florizoone, de jongste draaiorgelbouwer van het land. Daarmee maakt hij zijn kinderdroom waar, en niet zonder succes zo blijkt. “De eerste vijf jaar zit de agenda al behoorlijk vol”, klinkt het trots bij de ondernemer. Wij mochten op bezoek in zijn indrukwekkend atelier in Adinkerke.