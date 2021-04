“We gaan je missen. De hele klas is in shock”: tientallen beertjes, bloemen en boodschappen voor verongelukte Aicha (12)

Waar donderdagmorgen nog één beertje, een boeket en twee kaarsjes prijkten ter nagedachtenis van Aicha, is het verkeerslicht op het kruispunt van de Astridlaan en de Canadalaan nu volledig versierd. Dat de gemeenschap in Nieuwpoort diep geschokt is door het drama, is duidelijk zichtbaar. “Er zijn veel sterren en allemaal stralen ze één voor één. Maar elke ster gaat helaas vroeg of laat heen. Deze ster was sterk, maar de pijn heeft gewonnen. Ze heeft nu haar rust gevonden. Slaapwel ster, waar je ook bent. Weet dat er altijd iemand is die nog aan je denkt", schreef vriendje Wout.



(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De tekst die Aicha's klasgenootjes achterlieten aan het verkeerslicht op de plaats van het ongeval. © Bart Boterman

Volledig scherm Op het kruispunt van de Astridlaan en Canadalaan in Nieuwpoort prijken nu bloemen, beertjes en boodschappen voor de overleden Aicha. © Bart Boterman

Aicha is van Somalische afkomst en woonde pas anderhalf jaar in Nieuwpoort. Volgens burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) was de familie vastberaden om zich te integreren in de Nieuwpoortse gemeenschap. Ze spreken bijvoorbeeld al erg vlot Nederlands. “Het zijn enorm vriendelijke mensen. Ik zag dat meisje zelfs elke morgen naar school fietsen. Ze was zo gemotiveerd om naar school te gaan en er te raken in het leven. De wereld lag aan haar voeten", zuchtte Vanden Broucke na het ongeval. Dat het meisje graag gezien was op school, is aan de hand van de vele boodschappen, bloemen en beren nu wel duidelijk.

Volledig scherm Ook vriendje Wout schreef een aangrijpende boodschap. © Bart Boterman

Onderzoek nog niet afgelopen

Aicha’s klasgenootjes van het vijfde leerjaar van Vrije Basisschool Stella Maris komen vrijdag samen in de klas om te praten met elkaar over het verlies. De directeur had daarvoor tijdens de paaspauze toelating gekregen van de crisiscel van Nieuwpoort. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval loopt nog. De verkeersdeskundige twijfelt over de precieze positie van de fietsende Aicha op het moment dat de vrachtwagen de Canadalaan wou inslaan. Vast staat is dat ze in dezelfde richting reden, maar Aicha rechtdoor moest. Haar broer (13) zag alles gebeuren. Ze kwamen net terug van een speelpleintje en waren 150 meter van huis verwijderd.

Begrafenis

Op de website van stad Nieuwpoort is er een rouwregister beschikbaar. De berichten worden gebundeld in boekvorm voor de familie. De begrafenis vindt vrijdag plaats in beperkte familiekring.

Volledig scherm Op het kruispunt van de Astridlaan en Canadalaan in Nieuwpoort prijken nu bloemen, beertjes en boodschappen voor de overleden Aicha. © Bart Boterman