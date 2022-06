Watersporters kunnen vanaf nu in nieuw watersportcomplex trainen naast Spaarbekken

NieuwpoortNaast de Spaarbekken in Nieuwpoort is een nieuw watersportcomplex geopend. Met een nieuwe loods en watersporthuis krijgen de watersporters het beste comfort, materiaal, opleidingen en trainingen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Sport Vlaanderen kwamen het nieuw watersportcomplex officieel openen.

Al lang leert zeilend en surfend Vlaanderen de kneepjes van het vak in Nieuwpoort. Het rustige Spaarbekken is ideaal om de sport te leren, de Havengeul om ze tot in de perfectie onder de knie te krijgen. Nu kunnen de watersporters dat doen in de beste omstandigheden in het nieuw watersportcomplex. Deze nieuwe infrastructuur zal het Sport Vlaanderen mogelijk maken om de watersport naar een hoger niveau te tillen en nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarbij is grote aandacht voor alle watersporten en hun beoefenaars: zeilen, surffen, suppen, raften, kajakken, foilen en wingsurfen.

Watersporthuis en loods

Het nieuwe watersportcomplex bestaat uit een watersporthuis voor opleidingen en een loods voor watersportmateriaal. Allebei zijn ze voorzien van alle moderne faciliteiten die watersporters nodig hebben: materiaal, kleedkamers, douches, opleidingsmogelijkheden en een eetzaal. Sport Vlaanderen Nieuwpoort biedt voor surfen en zeilen het ruimste gamma aan opleidingen aan in Vlaanderen. Als beginneling kan je er terecht op het rustige en afgeschermde Spaarbekken, als gevorderde aan de Havengeul op Zee. Sport Vlaanderen ondersteunt ook actief de nieuwste tendensen in de watersport, zoals foilen en wingsurfen.

Volledig scherm Het nieuwe watersporthuis aan de Spaarbekken in Nieuwpoort. © Emelyne Six

“We brengen sport en beweging op een laagdrempelige manier tot bij elke Vlaming”, zegt Vlaamse miniser van Sport Ben Weyts. “Nieuwpoort heeft met deze nieuwe sportinfrastructuur alles mee om de hefboom te zijn voor de ontwikkeling van watersportactiviteiten in de brede regio. Iedereen kan op zijn eigen niveau en volgens zijn eigen wensen van het water, de loods en het watersporthuis genieten. Ook wie liever voorzichtig langs de waterkant naar de waterratten kijkt, is meer dan welkom.”

Nieuwe doelgroepen

De organisatie van watersport gaat voor Sport Vlaanderen veel verder dan een aanbod van sportklassen en sportkampen. “Iedereen kan gebruik maken van het nieuw watersportcomplex. Al heel wat watersportclubs gebruiken het watervlak. Nu zullen ze dat kunnen uitbreiden naar de leslokalen en de stockageplaats voor hun materiaal”, zegt Dirk Bossaert van Sport Vlaanderen Nieuwpoort. “Voor de federaties geldt hetzelfde. Die partners zullen via een afzonderlijke ingang ook te allen tijde toegang krijgen tot die delen van het complex.”

“Door de aanwezigheid van opleidingslokalen, cateringinfrastructuur en een panoramisch zicht op het water is het ook voor bedrijven een unieke locatie die perfect geschikt is als seminariecentrum”, vervolgt Dirk. “Sport Vlaanderen kan daarbij een fijne sportinitiatie op het water voorzien, wat het een extra aantrekkelijk aanbod maakt voor sportbedrijven.”

Volledig scherm Vlaams minister van Sport Ben Weyts huldigde ook de speciale lift voor G-sporters. © Emelyne Six

Extra aandacht voor G-sporters

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het toegankelijk maken van watersport voor de G-sporter. Onlangs vond er een internationale meerdaagse zeilwedstrijd plaats met 50 G-sporters. Voor hen zijn er aangepaste zeilboten en een speciale lift die de G-sporter toelaat in het water of op de boot te gaan. Deze gespecialiseerde lift is van fabrikant Hansa Sailing, kost 4.500 euro en is aan Sport Vlaanderen Nieuwpoort geschonken door de serviceclub Rotary Nieuwpoort-Westhoek.

Zowel clubs, federaties, G-sporters, en topsporters als de 5000 kinderen die elk jaar in Nieuwpoort komen surfen, zeilen, raften, kajakken, foilen of wingsurfen, zijn er welkom. De regering investeerde in totaal 6,5 miljoen euro voor het nieuw watersportcomplex die je kan vinden aan de Spaarbekken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.