Waag jouw kans en win de Kunstprijs van 2.500 euro: “Maak een beeldhouwwerk geïnspireerd door Pieter Braecke

Wat te doen in Brugge en aan de kust dit weekend: van iconische Volkswagen­bus­jes spotten tot meer dan 500 bieren proeven

Wil je van het zomerse weer genieten in het weekend van 10 en 11 juni tijdens een leuk uitje met het ganse gezin? Wij lijsten opnieuw vijf tips op om even lekker te ontspannen in Brugge of aan de kust. Van het proeven van meer dan 500 bieren in Brugge tot het spotten van de iconische Volkswagenbusjes in Westende. Voor elk wat wils, dus.