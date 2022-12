Vrouw (48) wordt slachtoffer van vriendschapsfraude, en sluit zich dan maar zélf aan bij criminele bende: “Honderduizenden euro’s buitgemaakt”

De Panne/Nieuwpoort/Koksijde Politie Westkust zet extra patrouil­les in na reeks inbraken: “Maar ook sociale controle is belangrijk”

De politiezone Westkust zet de komende weken extra patrouilles in nadat er de jongste tijd diverse inbraken werden gepleegd in de zone. “Maar ook sociale controle is belangrijk”, klinkt het bij de politie. “Wie iets verdacht ziet, vragen we om meteen de politie te verwittigen.”

1 december