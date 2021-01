Vrijspraak voor voyeur die onder de rokken van 20 vrouwen filmde, rechter komt met opvallende motivering: “Slachtoffers waren niet ontbloot”

NieuwpoortEen 46-jarige man uit Nieuwpoort is vrijgesproken voor voyeurisme ondanks bewijs dat hij onder de rokken van minstens twintig vrouwen gefilmd heeft. Hij deed dit tijdens het winkelen, en zelfs tijdens besprekingen met een bankbediende. De Veurnse strafrechter motiveerde de vrijspraak op basis van het feit dat de slachtoffers niet ontbloot waren tijdens het filmen. Volgens het strafwetboek is dat immers een van de voorwaarden om van voyeurisme te kunnen spreken.

Het openbaar ministerie was nochtans niet mals voor de 46-jarige man uit Nieuwpoort met roots in Jordanië. Er werd een strenge toepassing van de strafwet gevraagd. Op voyeurisme staan straffen tussen de zes maanden en vijf jaar cel. “Hij sloeg onder meer toe in de Dreamland, Carrefour, Fun en Colruyt. Hij deed alsof hij iets nodig had uit de onderste rekken om dan stiekem te filmen onder de rokken van dames. Tijdens besprekingen in een bankkantoor deed hij alsof hij iets liet vallen, en filmde dan onder het bureau”, aldus de procureur tijdens de pleidooien. De beklaagde was niet komen opdagen en liet bovendien verstek.

“Per ongeluk”

“De feiten kwamen aan het licht na een aangifte door zijn eigen vrouw, met wie hij op het punt stond te scheiden. Hij had haar al eens ongewenst gefilmd in de badkamer toen hun relatie een vorige keer op de klippen was gelopen. Hij verstopte zijn iPad in de badkamer en filmde haar stiekem. Dit keer had ze tal van filmpjes op zijn gsm ontdekt, die hij gefilmd had onder de rokken van verschillende vrouwen.

Tijdens een verhoor ontkende de beklaagde in alle toonaarden en kwam hij met de meest bij de haren gegrepen verhalen. Zo beweerde hij dat hij per ongeluk had gefilmd of zelfs gewoon video-opnames van de gesprekken nam, om ze zich later te kunnen herinneren. Zoiets gelooft toch niemand”, aldus het openbaar ministerie.

Parket beraadt zich over beroep

Hoe dan ook, de beklaagde komt erg goed weg dankzij de interpretatie van de strafwet door de Veurnse strafrechter: hij werd vrijgesproken. Volgens de motivering van de rechter is een van de voorwaarden om van voyeurisme te kunnen spreken dat het slachtoffer ontbloot moet zijn of seksuele handelingen stelt op dat moment. Volgens de rechter waren de slachtoffers niet ontbloot toen de man hen filmde. Het parket beraadt zich nu over een beroepsprocedure.