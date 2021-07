Verkoop appartementen The Grand start pas maandag: “Al meer dan 1000 kandidaten voor 70 appartementen.”

Diksmuide Camera tegen sluikstor­ten betrapt eerste dader, gepeperde GAS-boete is het gevolg: “Toch heeft hij nog geluk gehad”

6 juli De antisluikstortcamera van de stad Diksmuide, die een viertal maanden in dienst is, heeft eind vorige week voor het eerst iemand betrapt. “De sluikstorter mag een GAS-boete verwachten, die tot 500 euro kan oplopen”, zegt schepen voor Milieu en Afvalbeleid Marc Deprez. “Hij heeft nog geluk gehad, want pas deze week is een reglement goedgekeurd waardoor we alle opruimkosten kunnen verhalen.”