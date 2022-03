Veertiger veroorzaakt ongeval en... valt dan in slaap

Diksmuide Buurtco­mité verzet zich tegen apparte­ments­ge­bouw in Kaaskerke­straat: “Hoogbouw zal zicht op IJzertoren belemmeren”

Het plan om op de hoek van de IJzerdijk en de Kaaskerkestraat in Diksmuide 113 appartementen te bouwen stoot op protest van de buurt. Projectontwikkelaar Condius belooft aangename woningen met zicht op de IJzertoren, maar volgens tegenstanders wordt de toren voor wie níét in het nieuwe flatgebouw woont een pak minder zichtbaar. Alles over de invulling van het project lees je hier.

9 maart