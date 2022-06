Varen voor het goede doel komt er opnieuw aan

Middelkerke Proximus Pop-up Arena klaar voor tweede zomer: hier zijn concerten die je zeker niet mag missen

Vrijdagavond staat het eerste concert gepland in de Proximus Pop-up Arena. De concertzaal staat voor de tweede keer in Middelkerke. Zo’n twintigtal concerten staan gepland de volgende maanden. Ze allemaal bijwonen is misschien onmogelijk. Daarom vroegen we aan Annelies Vrijdag, promoter bij PSE Belgium, en Sam Perl, promoter bij Gracia Live, welke concerten je zeker niet mag missen.

23 juni