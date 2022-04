Van een glaasje prosecco tot vegan desserts: hier kan je op Pasen gezellig brunchen aan de kust

Kust, Veurne Kust zkt zomerdok­ter: “In ruil verblijf je gratis in een vakantie­huis aan zee”

In de zomer zijn er vijf keer meer mensen aan de kust en dat kunnen de huisartsen niet bolwerken. Daarom haalt de overkoepelende huisartsenkring alles uit de kast om een ‘zomerdokter’ te vinden. Die moet enkel overdag werken, woont gratis in een gerenoveerd vakantieverblijf en geniet van leuke uitjes. “Stiekem hopen we dat die zomerarts het hier zo naar zijn zin heeft dat hij of zij blijft”, zegt kringcoördinator Sofie Corteel.

