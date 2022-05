UITTIP. Wandelen en fietsen met ‘sneukels’ onderweg

Oostende Kleine Sanders brengt vrijdag 13 mei nieuw album ‘Danst’ uit: “Ik wou alle frustratie van de voorbije drie jaar uit mij krijgen”

Kleine Sanders is geen onbekende meer. Na zijn passage in Belgium’s got Talent in 2018, gaat het weer hard voor de Oostendse rapper. Dit jaar viert hij zijn tienjarig bestaan als artiest en dat viert hij met twee nieuwe albums. “De eerste komt deze vrijdag 13 mei uit, de volgende is voor in oktober”, zegt Dylan Sanders beter bekend als Kleine Sanders.

10 mei