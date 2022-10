UITTIP. Vind jij alle spreuken tijdens een wandeling?

Nieuwpoort Nieuwpoort zet garnaal hele maand in de kijker: “Bij ons is die al langer vis van het jaar”

In Nieuwpoort begint komend weekend de ‘maand van de garnaal’. De ‘vis’ van het jaar speelt in de kuststad al langer een belangrijke rol. “Het is ons sterkste product en we spelen het dan ook toeristisch uit”, zegt schepen van Visserij Kris Vandencasteele (CD&V). Met een gemiddelde aanvoer van één ton garnalen, door amper twee boten, wordt het smullen deze maand. Een overzicht.

3 oktober