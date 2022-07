UITTIP. Spot de nieuwe dieren op kinderboerderij De Lenspolder

De Lenspolder in de Elf Juliwijk verwelkomt twee schapenlammeren van vier maanden oud van het ras Zwartbles en Blauwe Texel. Samen met de andere schapen spelen die een rol in de educatieve sessies rond schapenhouderij en wolverwerking. Op de vijver kan je vijf nieuwe fleseenden spotten. Ze voeden zich met slakken, kevers en ander lekkers. Die zullen de huidige fleseend Marcel gezelschap houden. Tot slot zoekt de kinderboerderij nog een vrouwelijke zwaan. De boerderij bereik je via kinderboerderij@nieuwpoort.be of 058 23 69 86.