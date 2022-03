UITTIP. Na twee jaar opnieuw mountainbiketocht, ook gravelbikers zijn welkom

Mountainbikers kunnen kiezen uit een parcours van 32, 45, 60 en 70 kilometer. Onderweg zijn er één of twee bevoorradingsposten. Voor de eerste keer richt de sportdienst zich ook tot de gravelbikers. Met een gravelbike kan je gemakkelijk rijden op de gewone rijweg als op oneffen terreinen. Wie dat graag eens wil uittesten kan dat langs een omloop van 50 of 63 kilometer. Plaats van afspraak is het sportpark in de Dudenhofenlaan 2 B tussen 8 en 13 uur. Wie een startvergunning heeft, betaalt vijf euro, de anderen zes euro. Ben je jonger dan twaalf jaar dan hoef je niets te betalen. De sportdienst werkt voor het evenement samen met de mountainbikeclub Jeanne Panne Bikers. Meer info krijg je via het nummer 058 23 75 40 of via mail: sportdienst@nieuwpoort.be.