UITTIP. Na twee jaar opnieuw mountainbiketocht en ook gravelbikers zijn welkom

Oostende Mooi weer op komst, dus waarschuwt de politie: “Pas op voor gauwdieven”

Een zeventiger is donderdag het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal in het station van Oostende. Iemand nam haar portefeuille uit haar handtas. De politie lanceert meteen een oproep: “Met het mooie weer in het verschiet, en de extra drukte die daar wellicht mee gepaard gaat. Houd uw waardevolle voorwerpen goed in het oog”, klinkt het.

18 maart