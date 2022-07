Tweedehandswinkel Domino zoekt kinderkledij en… een kinderkapper

Domino is al vijf jaar een vaste waarde in Nieuwpoort. Hannelore Pyra is de projectmedewerkster van het Sociaal Huis en richt zich op de praktische werking van de winkel. Lise Fioen profileert zich als brugfiguur voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en helpt voor hen antwoorden zoeken. Die twee dames coördineren Domino en sturen 20 vrijwilligers aan.

Met een code op de voordeelpas of na doorverwijzing kunnen gezinnen met kinderen tot twaalf jaar in de tweedehandswinkel kledij, luiers, schoenen, speelgoed en ander materiaal verkrijgen. Er is nog nood aan kinderkledij en winterjassen van maat 110 tot 176 en ook aan kinderwagens. Daarnaast bestaat Domino uit een kinderkapsalon voor dezelfde doelgroep. Een ervaren kapper die zich drie uur per maand kan vrijmaken mag zich kandidaat stellen. Info: 0492/91.26.98 of domino@nieuwpoort.be.