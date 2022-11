Twee Nieuwpoortse gastvrije horecazaken winnen ‘hospitality award’: “Wij brengen de menukaart nog aan tafel”

Oostduinkerke “Van voedings­zaak tot bekendste danscafé aan de Westkust”: zaakvoer­ster Annie gehuldigd voor kwarteeuw The Possé

Danscafé The Possé is al meer dan een kwarteeuw een vaste waarde in het hart van Oostduinkerke. Twee jaar na het zilveren jubileum van het danscafé kon de gemeente Koksijde zaakvoerster Annie Callewaert eindelijk in de bloemetjes zetten. Overdag runt Annie de supermarkt Delhaize met haar partner Eddy Lansen, maar wij duiken met Annie het nachtleven van de afgelopen 27 jaar in.

25 november