Topzeilster Emma Plasschaert voor tweede keer meter van zeilschip

Met een vlotte zwaai brak de Champagnefles en was het nieuwste pronkstuk van de Vlaamse Zeezeilschool in Nieuwpoort gedoopt. Het was Emma Plasschaert die de taak mocht volbrengen. Voor de tweede keer al vandaar ook de naam Emma 2. Het cijfer verwijst ook naar de tweede wereldtitel die ze eind vorig jaar op het WK in Oman behaalde. “Het is fantastisch om meter te zijn van dit zeilschip. Het zal veel mensen plezier bezorgen en hopelijk krijgen we er nog meer mensen het water op”, reageert Plasschaert. De vloot van de Vlaamse Zeezeilschool telt op vandaag 7 kieljachten en 3 motorboten.