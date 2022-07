Toon je beste tricks tijdens skatecontest in ‘t Schip

Koksijde Koksijde maakt zich op voor zomeredi­tie Night Of The Proms: “We kijken er enorm naar uit”

Donderdag 28 juli en vrijdag 29 juli vindt voor de derde keer de zomerse editie van Night of the Proms plaats op het plein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Het recept van Night of the Proms is gekend: popklassiekers worden gebracht met een heerlijk symfonisch muzikaal jasje. Het Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van dirigente Alexandra Arrieche, de NOTP Backbone band en koor Fine Fleur zullen de artiesten zoals steeds begeleiden op het podium in Koksijde.

