Tony (50) leefde anderhalf jaar gescheiden van kinderen nadat ex-vrouw zoontjes ontvoerde: “Ik vond hen in tehuis, slapend op de grond”

Man (23) die voor overlast zorgde in Nieuwpoort­se wijk, verschijnt voor rechtbank

De 23-jarige jongeman die eind vorig jaar voor opschudding zorgde in de Artanlaan in Nieuwpoort, is ontoerekeningsvatbaar. Dat zegt althans zijn advocaat. De twintiger hangt in de rechtbank van Veurne twee jaar cel boven het hoofd voor vier pogingen tot inbraak in Nieuwpoort en Koksijde.