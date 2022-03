“Tijdens de hersenoperatie van onze kleine Tristan beviel ik van ons dochtertje”: dit warme gezinnetje hoopt op financiële steun

Nieuwpoort Nieuwpoort toont zijn verborgen kerkschat­ten: “Een Vlaams Topstuk hing jaren aan de kapstok in een kast”

“Niemand heeft er iets aan als ze achter slot en grendel zitten", zegt priester Albert Devloo. Jarenlang lagen kerkschatten verborgen in een brandkast, nu schitteren ze in beveiligde vitrinekasten in de OLV-kerk in Nieuwpoort. Wandel zeker ook even door naar de crypte, want daar zie je zelfs een Vlaams Topstuk. En dan is er nog die grafplaat van een burgemeester uit 1500, die plots is opgedoken.

27 maart