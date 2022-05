Tania Van der Sanden staat op de planken van City met ‘T.A.N.I.A.!’

Tania Van der Sanden is bijzonder openhartig en genereus in haar eerste onewomanshow, geproduceerd door Theater Malpertuis, waar ze kind aan huis is. Met het grootste gemak en de vakkundigheid, laat ze een waaier van personages op het publiek los: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde van het Sint-Servaescollege van Schoten en last but not least: Tania zelf.