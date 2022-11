Supermarkt Louis Delhaize is geopend: “Onze versafdeling is een troef”

Louis Delhaize is gelegen langs de Kaai 47 in Nieuwpoort. Op een winkeloppervlakte van 600 vierkante meter vind je er alles om de dag op een gezonde manier door te komen. Het begint al bij het ontbijt met vers afgebakken brood. De vruchtensapmachine is een meerwaarde. De versafdeling is ruim en gevarieerd zowel voor de lunch als het diner. “We zetten ’s middags in op mensen die houden van een snelle hap met slaatjes, wraps, belegde broodjes enzovoort”, duidt Krista Eeckhaut. “Daarnaast wil ik onze 30 soorten kant-en-klare maaltijden van het merk Louis aanraden. Wie even geen zin heeft om te koken, vindt bij ons zeker een lekker en smaakvol alternatief.” Bij Louis Delhaize werkt een tiental mensen. De winkel is van maan- tot en met zaterdag open van 8 tot 19.30 uur en op zon- en feestdagen van 8 tot 13 uur.