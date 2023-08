Slecht weer aan zee vertaalt zich ook in cijfers verloren gelopen kinderen: “Vorige maand een fractie in vergelij­king met jaar geleden”

In de maand juli liepen 208 kinderen verloren aan onze kust. Dat blijkt uit cijfers van de West-Vlaamse kustreddingsdienst. In vergelijking met vorig jaar is dat een pak minder. Toen waren er dat nog 879.