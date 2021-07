Stormloop op appartementen in iconisch gebouw langs Zeedijk: “Als mijn vrouw het licht op groen zet, tekenen we nog deze week”

Koksijde Zo ‘mooi’ kan afval op het strand zijn. Expo toont zwerfvuil op een aparte manier

12 juli Strandjutters verzamelen dagelijks afval op het strand in de tien kustgemeenten. Ze droppen dat vooral in de vuilbak. In het natuureducatief centrum Duinenhuis in Koksijde tonen ze een andere kant van strandafval namelijk de kunstzinnige zijde ervan.