Storm Aurore doet massa kwallen aanspoelen aan de westkust: “Door opwarming van de aarde kunnen deze ‘zeepaddenstoelen’ extreem groot worden”

Sint-Idesbald Deur niet op slot: dief aan de haal met cash geld, laptop en luidspre­ker

18 oktober Een dief sloeg in de nacht van vrijdag op zaterdag toe in een woning in de Jan Van Looystraat in Sint-Idesbald (Koksijde) toen de bewoners lagen te slapen. De buit betreft 200 euro cash geld, een laptop van Apple en een luidspreker van Bose.