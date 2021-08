STERREN VAN DE CAMPING: Jan (70) en Maria (68) voelen zich al 38 jaar thuis op Kompas in Nieuwpoort: “Het strand? Daar gaan we alleen heen voor een Westmalle, want die smaakt best op de Zeedijk”

Nieuwpoort“Zelfs als het winter is en de camping is gesloten, dan komen we naar Nieuwpoort. Dan huren we een kamer in de Ibis en van daaruit hebben we zicht op Camping Kompas.” Jan Vandenbussche en vrouwtje Maria Vanhellemont uit Tervuren werden bijna 40 jaar geleden verliefd op ‘hun’ Kompas. “Intussen hebben ook onze drie kinderen samengelegd voor een caravan. Elk jaar werk ik een thema uit voor de negen kleinkinderen”, verklapt Maria. Portret van de bewoners van staanplaats 650 in het Schildpadstraatje.