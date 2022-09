Stad brengt jeugdhuis en kinderopvang tijdelijk onder bij voetbalclub: “We moeten met zijn allen twee jaar door de zure appel bijten”

Oostende Komt er een woontoren tot 40 verdiepin­gen op de Oosteroe­ver? “We zijn nog volop bezig met de plannen”

In de Pano-reportage van woensdag werd de band tussen lokale besturen en projectontwikkelaars bij de ‘appartementisering’ onder de loep genomen. Naast Merchtem en Antwerpen kwam ook het project op de Oosteroever in Oostende aan bod. Op de Oosteroever zou er nog een woontoren van 40 bouwlagen bijkomen. Volgens Bart Versluys is dit momenteel nog niet aan de orde. “We zouden graag een hoog accent in het tweede deel van de site steken, maar we zitten nog volop in de ontwerpfase”, licht bouwpromotor Bart Versluys toe.

