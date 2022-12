Siriwan opent eerste Thais massagesalon in Nieuwpoort: “We bieden meer dan enkel ontspanning”

Eerst vond mama Rusnee de liefde in België. Ze settelde zich in Mechelen waar ze ook een Thais massagesalon runt. Dochter Siriwan reisde haar mama achterna en vond bij Frederik Declercq van brasserie ‘In de luwte’ de liefde. “Ik woon intussen negentien jaar in België en het was op aanraden van mijn mama dat ik dit massagesalon start. We bieden veel meer dan enkel ontspanning. Tijdens onze traditionele Thaise massage gebruiken we specifieke kruiden en een aangepaste methode zodat we alle spanningen kunnen wegnemen. We masseren het hele lichaam, rekken en strekken elk obstakel zodat het lichaam opnieuw in balans komt.” Er zijn verschillende behandelingen mogelijk of je kan er combineren. Er zijn formules voor alleen of in duo. Een traditionele Thaise massage kost 65 euro individueel en 125 euro in duo voor één uur. Het massagesalon is van maan- tot zaterdag op afspraak open van 11 tot 20 uur, ook tijdens de eindejaarsperiode. Info: 0472 03 99 98.