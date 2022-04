Shoppen met Geena Lisa en Eline De Munck in Nieuwpoort

“Er nemen meer dan 70 handelszaken deel aan Nieuwpoort Shopping Vibes. Daar kan je kortingen scoren en gadgets of proevertjes krijgen”, nodigt schepen Ann Gheeraert (CD&V) uit. “Geena Lisa en Eline De Munck zijn de gezichten van het evenement. Zij hebben 12 van hun favoriete items verstopt in etalages. Aan jou om ze te vinden. Zondag 1 mei om 17.30 uur maken Geena en Eline de winnaars bekend. Even bekomen van al dat shoppen? Naast een terrasje doen kan je ook terecht in verschillende ‘vibe spots’ waar muziek weerklinkt, straatartiesten voor animatie zorgen en eetstandjes geparkeerd staan. Die spots vind je op het Hendrikaplein, in de Lombardsijdestraat en op het Leopoldplein. Tot slot is het op zaterdag 30 april om 18.30 uur uitkijken naar een optreden van 2Fabiola, gevolgd door een dj-set van Pat Krimson. Zondag 1 april zorgen Geena & The Lisa’s voor de muzikale opwarmer om 11 uur. In de namiddag komt Geena Lisa ook nog langs met Eline De Munck.” Nieuwpoort Shopping Vibes start vrijdag om 16 uur. Het volledige programma vind je hier.