Schoenenzaak Paris Londres heropent na zes weken in Nieuwpoort: “Onze meer dan 100 merken kregen extra ruimte”

Paris Londres ontstond in 1905, heeft 16 winkels over heel het land en is sinds 2006 gevestigd in Nieuwpoort. “We hebben onze winkel daar met een kwart uitgebreid”, zegt zaakvoerder Xavier De Vos. “We zetten winkelbeleving, ruimtegevoel en shoppingcomfort voorop. Je vindt er meer dan 100 merken. Momenteel werken er zeven vaste personeelsleden in Nieuwpoort. Tijdens de vakantieperiodes krijgen we versterking van flexi-medewerkers en jobstudenten.” Tijdens de feestelijke opening dit weekend zet Paris Londres zijn lente- en zomercollectie in de kijker. Wie nu zater- en zondag komt shoppen krijgt een leuke attentie. De eerste 100 kopende klanten krijgen nog een extra fashion gift.