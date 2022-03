Ruim 230 Nieuwpoortenaars hebben al een gratis klimaatboom in hun tuin

De kuststad heeft een budget van 200.000 euro per jaar om extra groen aan te planten. En de inwoners konden daarvan mee profiteren door een gratis klimaatboom te reserveren die medewerkers van de groendienst kwamen planten. Voor een kleine tuin was er keuze uit een witte moerbei, het Amerikaanse krentenboompje of sierappel. In een middelgrote tuin was plaats voor een Japanse schijniep of een zomereik. De honingboom, amberboom of schietwilg hoorde dan weer thuis in een grote tuin.