Ruim 100 pleziervaarders protesteren op zee: “Als die zeeboerderij verder groeit, moeten we twee uur omvaren”

NieuwpoortTegen de zeeboerderij die Colruyt Group aan het realiseren is een paar kilometer voor de kust van Nieuwpoort, is al langer protest. De pleziervaarders, een honderdtal in totaal, voerden zondagmiddag richting die zeeboerderij om hun ongenoegen te uiten. “Als Colruyt Group zijn plannen doorvoert, dan betekent dat een streep door de toegankelijkheid van onze jachthaven”, vat Maarten Desloovere van Vlaamse Yachthaven het samen.

Het waren dan wel de pleziervaarders die de actie uitvoerden, ze werden wel gesteund door de vissers en zelfs de boeren. Colruyt Group koopt namelijk ook landbouwgronden op. “De drie Nieuwpoortse jachtclubs hebben de protestactie georganiseerd”, reageert Maarten. Er liggen om en bij de 2.000 vaartuigen in de jachthaven van Nieuwpoort. “De eerste fase van de realisatie van de zeeboerderij is volop aan de gang. Dat zorgt nog niet voor veel hinder. We maken ons meer zorgen over de verdere uitbouw van het project. Je moet weten dat de boerderij liefst 16 vierkante kilometer groot zal zijn. Dat is even groot als Oostende. Als ze het aanleggen volgens de plannen, dan moeten de pleziervaarders zeker twee uur omvaren om richting Oostende te kunnen en omgekeerd. Dat komt omdat ze niet door de schietzone van Defensie mogen varen en tussen die zone en de zeeboerderij rest er geen plaats meer voor de pleziervaart. Bovendien heeft het voor de vissers kwalijke gevolgen omdat het een groot stuk van hun werkgebied inpalmt.”

Volledig scherm Burgemeester Geert Vanden Broucke nam deel aan de actie © Benny Proot

Quote Ik heb er een goed oog in dat we het tij nog kunnen keren. We zijn niet tegen het project maar wel tegen de plaats waar het is gepland. Ik zie wel openingen maar kan er nog niet veel over zeggen Burgemeester Geert Vanden Broucke

Maarten beseft dat ze de bouw niet meer kunnen tegenhouden maar blijft toch strijdvaardig. “We vragen om mee rond de onderhandelingstafel te mogen zitten. Daarnaast hopen we op goodwill vanuit de politiek. Misschien kan er overwogen worden om de zeeboerderij richting het westen uit te breiden in plaats van naar het oosten.”

Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) was aanwezig en voer mee met één van de zeilboten. Dat het stadsbestuur tegen het project is gekant, is al langer bekend. Een paar maanden terug heeft het zelf nog een actie georganiseerd op de parking van Colruyt in Nieuwpoort. “Ik heb er een goed oog in dat we het tij nog kunnen keren. We zijn niet tegen het project maar wel tegen de plaats waar het is gepland. Ik zie wel openingen maar kan er nog niet veel over zeggen. Intussen loopt er ook nog een procedure bij de Raad van State maar het is nog wachten op de uitspraak. Colruyt Group schuift telkens het Marien Plan naar voor maar dat betekent niet dat je niet kan praten met de buren.”

Quote We weten dat de plezier­vaar­ders en het Nieuwpoort­se stadsbe­stuur bezorgd zijn over de locatie van de zeeboerde­rij. Er is daarvoor begrip maar die locatie wijzigen gaat niet zomaar Saskia De Block (Colruyt Group)

“Wij kopen geen zeegrond”, reageert Saskia De Block, verantwoordelijke voor het landbouw- en visserijbeleid van Colruyt Group. “De zeeboerderij ligt in een zone die daarvoor bestemd is volgens het Marien Ruimtelijk Plan van de federale overheid. We hebben alle vergunningen en kunnen er de komende twintig jaar mosselen, oesters en andere aquacultuurproducten kweken. Wij zijn geen eigenaar van dat stukje zee, die bevoegdheid blijft bij de federale overheid. We willen er innovatieve kweektechnieken ontwikkelen om zo het lokale, Belgische product een verdere boost te geven. We staan open voor dialoog en betreuren dan ook de protestactie. We weten dat de pleziervaarders en het Nieuwpoortse stadsbestuur bezorgd zijn over de locatie van de zeeboerderij. Daar is begrip voor maar die locatie wijzigen gaat niet zomaar. De maximale veiligheid van de zeevaarders verzekeren vinden we heel belangrijk.”

Er was niet enkel protest tegen de zeeboerderij maar ook tegen de aankoop van landbouwgronden door Colruyt Group. “In onze rekken liggen producten van bijna 6.000 Belgische landbouwbedrijven. We zijn partner van de landbouwsector”, onderlijnt De Block. “We moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende Belgische producten beschikbaar zijn en om het consumeren ervan te stimuleren. De aankoop van landbouwgrond past in die samenwerking. Het voordeel voor de landbouwer is dat die extra inkomsten kan genereren zonder zelf grote investeringen te moeten doen. Een belangrijk engagement is dat landbouwgrond zijn bestemming behoudt.”

