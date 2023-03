RONDVRAAG. Nieuwpoort maakt inhaalbeweging: “Op deze tien locaties komen alvast laadpalen”

Op dit moment staan er in Nieuwpoort ruim 70 laadpunten waarvan 80 procent publiek toegankelijk. “De carpoolparking in Ramskapelle is uitgerust met vier ultrasnelle laadpunten”, geeft schepen Kris Vandecasteele (CD&V) mee. “Van die 70 zijn er 20 procent semi-publiek. Dat betekent dat ze zich in een ondergrondse parking bevinden waar je eerst een parkeerticket moet kopen. Diverse private firma’s baten die uit.”

Tien locaties

Duidelijke wetgeving

“Wij volgen de visie van Vlaanderen die het plaatsen van elektrische laadpalen regisseert”, laat schepen Vandecasteele nog weten. “Wie op privaat terrein een laadpaal wil zetten, informeert zich best vooraf bij onze Dienst Omgeving want in bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Dat hangt af van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van kracht is. Daardoor kunnen ook wij als stadsbestuur niet overal laadpalen installeren. Uiteraard moet ook het elektriciteitsnet voldoende sterk zijn. Discussies ontstaan echter in private ondergrondse garages en bij negatieve adviezen van de brandweer. Daar moet dringend een duidelijke wetgeving over gestemd worden.” De 172 gewenste laadpunten zijn de optelsom van semi-publieke en publieke.