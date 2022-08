Restauratie reddingsboot Watson schiet goed op: “Nu de motoren erin zitten kunnen we starten met vaartesten”

Gilbert Allewerelt haalt opgelucht adem. “De twee Ferry-dieselmotoren terug doen draaien is van het bij het begin van de restauratie een prioriteit geweest en nu zijn we daarin geslaagd. We konden uiteraard gewoon nieuwe motoren geïnstalleerd hebben maar dat is niet de bedoeling. Het exemplaar aan bakboordzijde hebben we verwijderd en met vervangstukken van zusterschip Watson 1 uit Zeebrugge opgeknapt en teruggeplaatst. Die aan stuurboordzijde kregen we met veel geduld en gesleutel ter plaatse aan de praat. Na de zomer kunnen we al vaartesten organiseren.”