Reserveer tijdig jouw plaats voor ‘Champagne onder de kerstboom’

“In een feestmaand zoals december nodigen we verschillende Champagneboeren uit naar Nieuwpoort”, stelt voorzitter Marc Hantson het evenement voor. “Bezoekers kunnen er proeven uit het rijke aanbod en met leuke kerstpakketten huiswaarts keren. Tussendoor zijn er optredens en op zaterdag een capsuleruilbeurs. Aan de opening op vrijdagavond 9 december om 18 uur wordt een vip-formule gekoppeld. Voor 25 euro krijg je drie glazen Champagne en een waaier aan hapjes aan een gereserveerde feestelijke tafel. Zondag 9 december om 9 uur serveren we een uitgebreid luxe-ontbijt voor wie zich vooraf heeft ingeschreven want het aantal plaatsen is beperkt. Een ticket daarvoor kost 30 euro.” Je kan ook jouw toegangsticket vooraf bestellen want dan kost het vijf in plaats van zes euro. De vzw schenkt de opbrengst aan het opleidingscentrum voor blindegeleidehonden in Koksijde. Info: www.champagneaanzee.be