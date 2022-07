REPORTAGE. Vuurtorens aan de kust als trotse bakens aan wal: “Ja, die hebben nog steeds hun functie”

Veurne Nieuwe ALDI is dubbel zo groot én vriende­lijk voor het milieu: “We gebruiken gerecy­cleerd beton van Veurnse bodem”

ALDI heeft tussen de Nieuwpoortkeiweg en de Brugsesteenweg in Veurne een nieuwe winkel gebouwd die dubbel zo groot is als de vorige. Bijzonder is dat het de eerste ALDI-vestiging in het land is waarin ‘ecobeton’ zit. En die duurzame bouwstof wordt aangeleverd door het Veurnse bedrijf De Brabandere. Zo ziet de winkel eruit.

