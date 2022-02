REPORTAGE. Houdt Eunice morgen even lelijk huis als zwaarste storm uit 1990? “En toen torpedeerde de torenspits de kerk en trakteerde de pastoor ons op ‘een druppeltje’”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE A Dennis Vandenhou­wee­le en Nieuwpoort kloppen Vleteren in duel om derde plaats: “Het kriebelt om de eindronde te spelen”

FA Nieuwpoort heeft in een rechtstreeks duel met Vleteren de strijd om de derde plaats in vierde A met 2-1 gewonnen. Vleteren kwam al snel op voorsprong, maar Lootens zette de bordjes nog voor rust in evenwicht. Na de pauze besliste Vanhee de match.

14 februari