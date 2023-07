Regenbuien, maar soms ook zon in Nieuwpoort vandaag

Kunstenaar Cedric stelt werk tentoon in restaurant en vervoegt daarmee indrukwek­kend lijstje

Kunstenaar Cedric Peers uit Knokke-Heist exposeert de hele zomer lang in restaurant Imperial in De Panne. “Er zijn weinig plaatsen waar gastronomen zo direct met kunst geconfronteerd worden als in dit restaurant. Terwijl bezoekers op hun kreeft wachten, de specialiteit van het huis, genieten ze van een tentoonstelling", zegt Cedric.